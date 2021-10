Traumlos für TuS: Ex-Zweitligist Eintracht Trier kommt im Achtelfinale des Rheinlandpokals zum Burgschwalbacher Märchenwald

Lilith Schmidt, U 16-Nationalspielerin aus dem Rheinland, die bei den Junioren des JFV Wolfstein beziehungsweise den Juniorinnen des SC 13 Bad Neuenahr am Ball ist, hat das Achtelfinale im Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal ausgelost. Aus dem Rhein-Lahn-Kreis ist nur noch Bezirksligist TuS Burgschwalbach vertreten. Nachdem sich das Elf von Trainer Walter Reitz nach den lockeren Aufgalopp (10:0 bei C-Ligist SG Herschbach II) in den vorangegangenen beiden Runden gegen seine Klassenkonkurrenten SG Müschenbach/Hachenburg (5:3) und Westerburg/Gemünden/ Willmenrod (4:2) jeweils im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte, bescherte das Los den Rot-Schwarzen für das Achtelfinale mit der Trier Eintracht den aktuellen Spitzenreiter der Nord-Gruppe der Oberliga Südwest. Der langjährige Zweitligist peilt heuer nicht nur die Rückkehr in die Viertklassigkeit an, sondern will die Vereinskasse mit einer sechsstelligen Einnahme im DFB-Pokal bereichern. Doch dafür muss zunächst der Rheinlandpokal gewonnen werden. Ob die heimstarke TuS Burgschwalbach bei der für Mittwoch, 20. Oktober, 19.30 Uhr, angesetzten Partie vor sicher großer Kulisse zum Stolperstein werden kann? „Das ist das größte Pflichtspiel in unserer Vereinsgeschichte und für uns alle eine Belohnung der Arbeit in den vergangenen Jahre“, war Abteilungsleiter Ralf Funk hochzufrieden mit dem prominenten Gegner, der sicher viele Fußballfreunde, die sonst eher selten auf den Sportplatz kommen, anlocken wird. „Die Trierer werden erst einmal schauen, wo Burgschwalbach überhaupt liegt. Wir haben die Möglichkeit, sie am Samstag davor in Nentershausen bei ihrem Oberliga-Gastspiel bei den Eisbachtalern unter die Lupe zu nehmen.“