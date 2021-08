Traumfinale im Kreispokal: Ein Hauch von Dortmund gegen Schalke – Zwei prestigeträchtige Derbys locken die Fans nach Hahnstätten

Am Samstagnachmittag wird auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten mit den beiden Endspielen des Fußball-Kreispokals ein Haken unter eine besondere Fußball-Saison gemacht, die in die Geschichte eingehen wird. Während bedingt durch Corona die Punktrunde bereits im vergangenen Herbst zunächst angebrochen und später dann komplett annulliert worden war, werden im Gegensatz dazu eine Woche vor der Wiederaufnahme der Meisterschafts-Begegnungen der Runde 21/22 im Pokal die Sieger der Saison 2020/21 ermittelt. Die neuen Sieger kommen derweil in jedem Fall aus dem östlichen Teil des Kreises.