Karbach

Bühne frei für ein großes Fußballspiel auf dem Quintinsberg: Am Samstag (17 Uhr) steht das Halbfinale im Rheinlandpokal zwischen dem Oberligisten FC Karbach und dem Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz auf dem Programm. Die Karbacher wollen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Endspiel des Verbandscups einziehen und ihrem großen Traum, der Teilnahme am DFB-Pokal, ein gutes Stück näher kommen.