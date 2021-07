Top-Spiel eröffnet „alten“ Kreispokal 1

Nach mehr als acht Monaten Corona-Zwangspause geht es auch im Fußballkreis Hunsrück/Mosel wieder um etwas – und zwar um den Gewinn des „alten“ Kreispokals 1 aus der abgebrochenen Saison 2020/21. Der Wettbewerb wird fortgeführt, denn es gibt einiges an Preisgeld (1000 Euro für den Sieger) und zudem einen Rheinlandpokal-Startplatz für die vier Halbfinalisten zu gewinnen. Sieben A-Klässler und neun B-Ligisten (fünf aus der B Nord, vier aus der B Süd) sind noch dabei. Das Finale findet wie das Endspiel des Kreispokals 2 (für C-Klässler; Start mit Viertelfinale am kommenden Wochenende) am 14. August in Auderath statt.