Teamgeist wird mit Pokalsieg belohnt

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten plus Nachspielzeit. Heißt es so schön. Doch es gibt Partien, die lassen sich auf wenige Minuten reduzieren. Das Bitburger-Kreispokal-Endspiel in Simmertal zwischen der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und dem FC Bad Sobernheim bot ein neuerliches Beispiel dafür. Ausgleich, Überzahl, Führung – zwischen der 40. und der 47. Minute drehten die Bad Sobernheimer die Begegnung und durften am Ende mit einem 4:1 (1:1)-Sieg den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte des 2015 gegründeten Klubs feiern.