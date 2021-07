Der SV Strimmig aus der Kreisklasse B Mosel 1 dürfte gewarnt sein vor dem Gegner im „alten“ Fußball-Kreispokal Mosel: Denn die SG Vulkaneifel aus Deudesfeld aus der Kreisliga B Mosel 2 hat vergangene Woche den A-Klässler SV Blankenrath mit 4:3 aus dem Weg geräumt. Nun soll auch Strimmig am Sonntag um 14.30 Uhr dran glauben.

SVS-Coach Bernd Maßmann, der wegen eines Trauerfalls in der Familie wohl nicht dabei sein kann, sagt: „Das ist schon ein guter Ritt, wir fahren eine Stunde und 15 Minuten. Da wollen wir natürlich nicht verlieren, sondern versuchen, in die fünfte Runde einzuziehen.“ Das wäre das Halbfinale. Maßmann hat alle Mann an Bord und ist gespannt, wie das erste Spiel nach der langen Corona-Pause verläuft. mb