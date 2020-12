Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 16:21 Uhr

Holzbach

SV Holzbach: Rheinlandpokal als Aufbauhilfe?

Der Fußball-Rheinlandpokal, bei dem die Regionalliga-Spielerinnen des SV Holzbach bekanntlich Titelverteidiger sind, könnte etwas Aufbauhilfe leisten für das Team von Trainer Peter Aßmann, für das es zuletzt drei empfindliche Niederlagen (eine im DFB-Pokal, zwei zum Liga-Start) in Folge gab. Am Dienstag um 19.30 Uhr geht es zum Mitte-Bezirksligisten SG Eintracht Mendig, die Partie der zweiten Runde steigt auf dem Kunstrasen in Mendig.