Starkes „Schiri-Finale“ und Christmanns Schnapsidee mit Tom Bartels

Wieviel Schnaps am Ende getrunken worden ist in Morshausen und Beulich, ist nicht überliefert. Aber es dürfte einiges zusammengekommen sein, denn Schiedsrichter Marco Christmann und Fernsehkommentator Tom Bartels hatten vorher etwas abgesprochen. „Marco Christmann vom SV Morshausen-Beulich hat uns gesagt: Immer wenn ich den Namen des Vereins erwähne, wird in meiner Heimat ein Schnaps getrunken von allen. Also dann wollen wir das einige Male machen“, erzählte Bartels während einer der ersten Schalten des SWR, der drei „Pokalfinals“ aus dem Südwesten der Republik live übertrug, ins Koblenzer Oberwerth-Stadion.