Enes Softic wollte im Verbandspokal unbedingt auf einen großen Klub treffen, um seinen Fußballern eine Herausforderung bieten zu können. Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr ist es so weit: Seine SG Hüffelsheim empfängt in der fünften Runde das Verbandsliga-Spitzenteam SC Idar-Oberstein.