Sieben Spiele in Runde eins: Hausbay im Pokal schon mit Tamer Alimci?

Der „alte“ Fußball-Rheinlandpokal aus der Vorsaison ist noch nicht beendet, das Finale zwischen Rheinlandligist FV Morbach und Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz findet wahrscheinlich erst am 15. September in Koblenz statt. Der neue Rheinlandpokal startet dennoch an diesem Wochenende, acht von elf teilnehmenden Rhein-Hunsrücker Teams sind dann auch dabei. Oberligist FC Karbach hat ein Freilos erwischt, die Partie zwischen A-Klässler SG Morshausen und Bezirksligist SG Liebshausen findet erst am Mittwoch um 19.30 Uhr in Gondershausen statt.