Die Fußballklubs der Region dürfen sich auf attraktive Partien in der fünften Runde des Fußball-Verbandspokals freuen. Die Auslosung ergab, dass die SG Hüffelsheim den SC Idar-Oberstein empfängt und die SG Eintracht Bad Kreuznach den Verbandsliga- Kontrahenten TB Jahn Zeiskam erwartet. Am Rhein-Nahe-Eck steigt das „Oberliga-Derby“ zwischen Hassia Bingen und dem SV Alemannia Waldalgesheim. Das große Los 1. FC Kaiserslautern ging an den TuS Mechtersheim.