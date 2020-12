Bad Kreuznach

Pokalzeit ist bei der SG Eintracht Bad Kreuznach auch traditionell Wanderzeit. Da das Moebus-Stadion inklusive seiner ausgelagerten Rasenflächen nicht über Flutlicht verfügt, müssen sich die Fußballer im Spätsommer eine Ausweichstätte suchen. Wie so oft in den vergangenen Jahren ist die Wahl für das Viertrunden-Spiel im Bitburger-Verbandspokal auf den Kunstrasen in Winzenheim gefallen. Am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr erwartet die Eintracht dort den Oberligisten SV Gonsenheim.