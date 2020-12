Kreis Bad Kreuznach

Der Kreispokal läutet die Pflichtspielsaison 2020/21 ein. 27 Partien werden am Sonntag ausgetragen, eine am heutigen Samstag. Die zweite Mannschaft des TuS Roxheim empfängt dabei die erste Mannschaft der SG Gräfenbachtal zum Derby. Bei den Kombinierten feiert Trainer Kay Warkus seine Pflichtspielpremiere, die ihm seine neue Truppe mit einem Pflichtsieg im Prestigeduell verschönern will.