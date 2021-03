Guldental

SG erst 2022 nach Bremen

Johannes Karst hatte es schon befürchtet, jetzt besteht Gewissheit: Der Deutsche Altherren-Supercup in Bremen, für den sich die Ü32-Fußballer der SG Guldental – wie ausführlich berichtet – qualifiziert hatten, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Alle qualifizierten Teams verbleiben aber im Starterfeld für 2022, dann soll der Cup am 10./11. Juni ausgespielt werden.