In der ersten Runde des DFB-Pokals gastieren die Fußballerinnen der SG 99 Andernach beim Zweitliga-Konkurrenten FC Ingolstadt. Ob die Bäckermädchen eine ähnliche Leistung wie in der vergangenen Saison vollbringen, als sie das Viertelfinale erreichten? Nach dem Auftaktsieg in der Liga (3:1 gegen Borussia Bocholt) fährt das Team jedenfalls mit viel Selbstvertrauen in Richtung Bayern. Anstoß ist am Sonntag um 11 Uhr.