Erstmals in dieser Saison wird die SG Eintracht Bad Kreuznach ein Heimspiel nicht im Moebus-Stadion bestreiten, sondern auf dem Kunstrasenplatz in Winzenheim. Am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr steht das Fünftrunden-Spiel im Fußball-Verbandspokal gegen den TB Jahn Zeiskam an.