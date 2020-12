Voraussichtlich am Mittwoch, dem, 9. September, wird der SC Birkenfeld in der zweiten Verbandspokalrunde spielen. Der Gegner steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass die Partie in Birkenfeld stattfinden wird. Kontrahent wird dann der TuS Mörschied, der TuS Hoppstädten oder der SV Niederwörresbach sein. Der Grund für die Unsicherheit ist natürlich das Coronavirus.