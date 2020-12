Bogel

Etwas Abwechslung vom bisher ebenso tristen wie erfolglosen Punktspiel-Alltag in der neuen Umgebung Bezirksliga Ost gibt es am Mittwochabend, wenn der hier vor Hundsangens Routinier Fabian Steinebach klärende, zuletzt aber angeschlagene Dustin Kern mit seiner SG Bornich/Reitzenhain/Bogel ab 19.30 Uhr in der 2. Runde des Rheinlandpokals auf dem Bogeler Rasen auf den Rheinlandliga-Rückkehrer TuS Montabaur trifft. „Es ist ein zweischneidiges Schwert.