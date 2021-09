Müschenbach

Rheinlandpokal: Müschenbach muss in Burgschwalbach ran

Um den Einzug in die dritte Runde des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal kämpft am Mittwochabend die SG Müschenbach/Hachenburg. Zum Duell zweier Bezirksligisten tritt die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich bei der TuS Burgschwalbach im Rhein-Lahn-Kreis an, der Anstoß erfolgt um 20 Uhr.