Simmern

Der „alte“ Fußball-Rheinlandpokal wird am 15. August mit den Halbfinals FC Karbach gegen Rot-Weiß Koblenz und FV Engers gegen Sportfreunde Eisbachtal sowie mit dem großen Endspiel am Tag der Amateure am 22. August um 14.45 Uhr im Stadion Oberwerth in Koblenz zu Ende gebracht. Eine Woche später am 29./30. August steht dann bereits die erste Runde im „neuen“ Rheinlandpokal an. Die Paarungen wurden nun vom Fußballverband veröffentlicht. Wie gehabt wurden die Begegnungen regional zusammengesetzt – und deswegen kommt es auch im Rhein-Hunsrück-Kreis gleich zu drei reizvollen Derbys.