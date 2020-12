Rhein-Lahn

Sechs Partien mit Kreisbeteiligung werden am Wochenende in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals angepfiffen. Den Anfang macht am Freitagabend Bezirksliga-Aufsteiger SG Bornich/Reitzenhain/Bogel mit einem Gastspiel im Kreis Neuwied.