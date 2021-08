Nach dem packenden Fußballkrimi am Freitagabend, in dem sich die SG HWW Emmerichenhain/Niederroßbach mit 3:2 (1:0) bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod durchgesetzt hat (wir berichteten), nahm die erste Runde im Wettbewerb um den Rheinlandpokal am Samstag und Sonntag richtig Fahrt auf.