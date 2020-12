Guldental

Die Verantwortlichen der SG Guldenbachtal waren schon damit beschäftigt, das Mineralwasser für die Pause vor der Verlängerung zu holen, als doch noch der entscheidende Treffer im Zweitrunden-Spiel des Fußball-Verbandspokals fiel: In Malte Quitsch traf in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar ein Guldentaler zum 3:2 (1:1), allerdings trägt der das Trikot des TSV Langenlonsheim/Laubenheim und schoss somit den Gast in die nächste Runde. Am Mittwoch steht nun das Heimspiel gegen den Verbandsligisten SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach an.