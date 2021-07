Sponheim

Pokalsieger gefordert

So schnell kann es gehen: Nur drei Tage nach dem Gewinn des Kreispokals 2020/21 müssen die Fußballer des FC Bad Sobernheim wieder ran – im Kreispokal 2021/22. Und die Titelverteidigung hängt in der Erstrunden-Partie durchaus am seidenen Faden, schließlich geht es zum motivierten A-Klassen-Konkurrenten VfL Sponheim, der sich am Dienstag, 18.45 Uhr, vor eigenem Publikum sicher von seiner stärksten Seite zeigen wird. Die Partie wurde vorgezogen, da die Bad Sobernheimer nach ihrem Kreispokalsieg auch am Verbandspokal teilnehmen und dort am Sonntag den FCV Merxheim empfangen.