Die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal zieht sich aufgrund etlicher Corona-bedingter Absagen in die Länge. Am heutigen Mittwochabend kämpfen mit der SG Herdorf und der SG HWW Emmerichenhain/Niederroßbach zwei weitere Mannschaften aus dem Kreis Westerwald/Sieg um den Einzug in die dritte Runde.