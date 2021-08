Pokal: SC Idar nach Desloch

Gleich zweimal innerhalb weniger Wochen muss Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein nach Desloch zur SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach reisen. Neben dem Meisterschaftsspiel am 25. September wird es auch in der vierten Verbandspokalrunde ein Wiedersehen für die vielen Ex-Meisenheimer im Idarer Kader mit ihrem alten Klub geben. Das ergab die Auslosung in Edenkoben. „Menschlich freue ich mich über das Los, sportlich stehen erst einmal andere Aufgaben an, in Gedanken bin ich eigentlich vielmehr beim Verbandsliga-Spiel gegen die SG Rieschweiler“, sagte SC-Trainer Andy Baumgartner, der ergänzte: „Schon zuletzt kam ich in Desloch nur zehn Meter weit aufs Sportgelände, weil ich direkt in Gespräche verwickelt wurde. Ich bin immer gerne in Desloch. Dort habe ich auch schon einige tolle Pokalabende verbracht. Ob dieser erneut schön für mich wird, werden wir dann sehen.“ Gespielt werden soll am 8. oder 15. September.