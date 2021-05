Pokal: FC Karbach ist auch im Lostopf – Kritik vom TuS Kirchberg am FVR

Wer vertritt den Fußballverband Rheinland (FVR) im DFB-Pokal? Um die Frage zu klären, soll am „Finaltag der Amateure“ am 29. Mai ein Entscheidungsspiel zwischen Regionalligist Rot-Weiß Koblenz und einem Gegner ausgetragen werden, der am heutigen Montag um 17 Uhr vom FVR ausgelost wird. Bis zum 30. Juni muss der FVR seinen Vertreter für den DFB-Pokal melden, deshalb gibt es das Entscheidungsspiel zwischen Rot-Weiß und dem Lossieger. Der Rheinlandpokal-Wettbewerb soll dennoch irgendwann, wenn der Fußballsport in diesen Corona-Zeiten wieder erlaubt ist, zu Ende geführt werden. Darauf hatten sich der Verband und die Vereine nach großen Diskussionen wie berichtet verständigt.