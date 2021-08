Die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal steht am Mittwoch an, die noch vertretenen Teams aus der Cochemer Region haben sehr unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Dem einen passen sie mehr in den Kram, dem anderen weniger. Oberligist TuS Koblenz hat seine Partie beim Rheinlandligisten SG Mendig/Bell auf Mittwoch (8. September, 19.30 Uhr) verlegt.