Oberwesel

Überraschung in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals, allerdings keine Sensation: Die neu gegründete SG Viertäler Oberwesel bezwang im heimischen Rhinelanderstadion den zwei Klasse höher angesiedelten Oberliga-Aufsteiger TSV Emmelshausen mit 2:0 (0:0). Der TSV verpasste es, in den guten ersten 30 Minute in Führung zu gehen und ließ einige Hochkaräter liegen. Fortan wurde es eine Partie nahezu auf Augenhöhe, in der Oberwesels Neuzugang Alex Auer (63.) und ein Eigentor des TSV nach 83 Minuten für die Entscheidung sorgten.