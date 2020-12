Karbach

Die SG Ober Kostenz/ Kappel II – in der Abbruchsaison nur Tabellenzehnter in der Fußball-Kreisliga C Süd – hat ihren Siegeszug nach der Corona-Zwangspause fortgesetzt und den Kreispokal 2 der C-Klässler gewonnen. Gegen den favorisierten SV Kisselbach (bei Abbruch Zweiter in der C Süd) glückte der Ober Kostenzer Reserve, die ohne Verstärkung aus der ersten Mannschaft auskam, ein 2:1 (1:0)-Erfolg. Zu der Siegprämie von 500 Euro gab es obendrein noch 13 Kisten Gebrautes aus der Eifel. Zudem qualifizierte man sich für den Rheinlandpokal, hier geht es bereits am Sonntag auf der Ober Kostenzer Asche gegen das Bezirksliga-Topteam Cosmos Koblenz.