Simmern/Cochem Ober Kostenz: Pokalduell mit Niederburg Eine interessante Partie steigt im 1er-Wettbewerb des Fußball-Kreispokals Hunsrück/Mosel am Mittwochabend um 19.45 Uhr auf dem Hartplatz in Ober Kostenz. Der heimische B-Süd-Mitfavorit hat den A-Liga-Titelkandidaten und Pokalverteidiger SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid zu Gast. Es ist eine Nachzüglerpartie der ersten Runde, hier steht dann noch ein Duell aus – und zwar SG Hambuch gegen SG Mörschbach II am 30.

September. Im 2er-Wettbewerb muss der TuS Dichtelbach (C Süd) zum SV Masburg II (C Nord), Anstoß im Spiel der Zwischenrunde ist am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Kaisersesch.