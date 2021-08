Die rote Asche in Damscheid war der Austragungsort für das Rheinlandpokalspiel der SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim II aus der Fußball-Kreisliga B Süd gegen den Bezirksligisten FC Plaidt. Der wurde letztlich seiner Favoritenrolle gerecht und zog mit einem 6:2 (2:0) in die nächste Runde ein. Aber auch auf Seiten der Niederburger Reserve konnte man mit der Leistung vor allem in der zweiten Hälfte vor rund 50 Zuschauern zufrieden sein.