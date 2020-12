Karbach

Der A-Ligist SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid war der Favorit im Finale des Fußball-Kreispokals 1. Und er sollte dieser Rolle am späten Nachmittag in Karbach gerecht werden. Wenn auch mit sehr viel Mühe, denn die Niederburger profitierten bei ihrem 3:2 (2:1)-Erfolg von unnötigen Fehlern des Außenseiters TuS Rheinböllen II aus der Kreisliga B Süd. Am Ende entschied ein Elfmeter die Partie, die Niederburg um 1000 Euro reicher und um 13 Kisten Eifel-Bier flüssiger machte.