Die SG Dickenschied/Gemünden II steht nachträglich im Halbfinale des Kreispokals 2 Hunsrück/Mosel (für C-Klässler): Der 2:0-Sieg der SG Biebertal/Unterkülztal III am Sonntag in Gemünden wurde annulliert und das Spiel für Dickenschied II gewertet. In Niklas Schneider sowie Marius und Yannik Augustin hatte Biebertal III drei Spieler eingesetzt, die alle nicht spielberechtigt gewesen sind.