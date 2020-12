Salmrohr

Es ist zum einen das Kreispokal-Finale Mosel. Es ist aber auch irgendwie das verspätete „Endspiel“ um die Meisterschaft in der Kreisliga A Mosel, wenn in Salmrohr am Sonntag um 17 Uhr die beiden Bezirksliga-West-Aufsteiger SG Mont Royal Reil/Kröv und SV Zeltingen-Rachtig aufeinandertreffen. Denn beide Mannschaften gingen in der abgebrochenen Saison mit dem identischen Quotienten von 2,25 Punkten pro Spiel über die Ziellinie und damit beide eine Klasse höher.