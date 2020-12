Cochem

Die Winterpause neigt sich auch in den Kreisligen dem Ende entgegen, im Spielkreis Mosel eröffnen die SG Mont Royal Enkirch/Kröv/Reil und der SV Strimmig am Sonntag um 14 Uhr auf dem Reiler Kunstrasen die Restrunde mit dem Viertelfinale im Kreispokal. Zwei Halbfinalisten stehen indes schon fest mit dem B-Mosel-2-Verein SV Hetzerath (4:1 gegen SG Wittlich II) und dem A-Klässler SV Zeltingen-Rachtig (5:1 gegen Traben-Trarbach). Der vierte Vorschlussrundenteilnehmer wird am 11. März zwischen der SG Dhrontal Haag (B Mosel 1) und der SG Moseltal Osann-Monzel (A-Klasse) ermittelt.