Eigentlich wollten die Fußballer der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein am Samstag Spalier stehen, wenn ihr Mitspieler Niclas Lerch nach der Trauung mit seiner Herzensdame die Kirche in Fürfeld verlässt. Doch nun ist das Team anderweitig gefordert, erlebt eine sportliche Hochzeit. Um 17 Uhr bestreiten die Fürfelder am Samstag in Simmertal das Finale um den Kreispokal. Gegner ist der A-Klassen-Rivale FC Bad Sobernheim.