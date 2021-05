Martin Hahn: Der Sieger ist der Fußball und die Fairness – Christian Krey: Wenn wir gezogen werden, haben wir eine Chance

Gegner gesucht: Wer darf am 29. Mai, dem bundesweiten „Finaltag der Amateure“, gegen den Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz antreten und um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals kämpfen? Entscheiden wird in dieser Frage am kommenden Montag das Los. Die Rhein-Zeitung hat mit den Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der Rheinlandliga, den Bezirksligen und der Kreisliga A gesprochen und nachgefragt, welche Vereine am Losverfaren teilnehmen möchten und sich somit Hoffnung auf das Entscheidungsspiel gegen die TuS Rot-Weiß Koblenz machen können.