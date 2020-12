Marcinkowski: Die ersten Runden überstehen – Dreimal Verbandspokal am Wochenende

Kreis Birkenfeld

Der Fußball im Kreis Birkenfeld nimmt an diesem Wochenende wieder richtig Fahrt auf, denn mit der Qualifikationsrunde im Bitburger-Verbandspokal stehen die ersten Pflichtspiele nach der Corona-Pause an. Da hier vorrangig nach lokalen Gesichtspunkten ausgelost wurde, beschert dieser Wettbewerb den mittlerweile wahrscheinlich sehr fußballhungrigen Zuschauer am heutigen Samstag direkt zwei rasante Lokalderbys: Bezirksligist TuS Mörschied gastiert bei A-Klasse-Vertreter SG Idarwald, und der FC Brücken empfängt im Duell zweier Bezirksligisten die Nachbarn vom SC Birkenfeld. Komplettiert werden die nach langer Wartezeit ersten wettbewerbsmäßigen Partien im Kreis Birkenfeld durch den Auftritt von Landesligist TuS Hoppstädten beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Niederwörresbach am Sonntag.