Liebshausen siegt in Morshausen: Joker Volkweis macht binnen fünf Minuten den Unterschied aus

Als Sven Stoffel, Coach des SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal, zum Wiederanpfiff seinen Offensivakteur Maurice Volkweis einwechselte, wechselte er zugleich den entscheidenden Mann für den 3:0-Sieg seiner Mannschaft in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals bei A-Klässler SG Morshausen/Gondershausen/Beulich ein. Denn Volkweis war an zwei der drei Liebshausener Treffer beteiligt – und brachte Schwung in das bis dahin wenig einfallsreiche Offensivspiel des Bezirksligisten, der sich mit Glück zu einem 0:0 in die Pause gerettet hatte.