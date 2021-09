Nur zwei von elf gestarteten Rhein-Hunsrücker Vereinen sind noch in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals vertreten – und die beiden übrig Gebliebenen treffen am Mittwoch (19.45 Uhr) in Mörschbach aufeinander: Der torhungrige Bezirksliga-Tabellendritte SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal kämpft gegen den zwei Klassen höher agierenden Oberliga-Dritten FC Karbach um den Einzug ins Achtelfinale.