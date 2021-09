Liebshausen gegen Karbach in Runde drei – Cochem trifft auf Morbach

Bis auf den Sieger der Begegnung SG Ellingen (Bezirksliga Ost) gegen FV Engers (Oberliga) stehen alle 32 Teilnehmer der dritten Runde im Fußball-Rheinlandpokal mittlerweile fest. Die 16 Paarungen in jener dritten Runde wurden in Koblenz beim Verband ausgelost. Vorgesehen sind die Spiele mit einer Ausnahme für den Mittwoch, 29. September: Da für Regionalligist FC Rot-Weiss Koblenz am 29. September ein Ligaspiel ansteht, wird die Pokalpartie der Koblenzer bei Mitte-Bezirksligist Ata Urmitz bereits am 22. September stattfinden.