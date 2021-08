Mit den beiden letzten Partien wird am heutigen Mittwoch das Achtelfinale des Fußball-Kreispokals abgeschlossen. In Sponheim wird um 18.30 Uhr die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein erwartet. In Becherbach steigt um 19 Uhr das Spiel zwischen dem TuS Gangloff und dem ASV Langweiler/Merzweiler.