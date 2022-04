Der Weg nach Mastershausen steht: Karl Scheid, Spielleiter im Fußballkreis Hunsrück/Mosel, hat das Halbfinale im Kreispokal 1 (für A- und B-Klasse) und 2 (für C-Klasse) ausgelost. Die Partien sollen am 4. Mai stattfinden. Die Endspiele steigen am Pfingstsamstag (4. Juni) in Mastershausen – im „2er-Finale“ sehr wahrscheinlich mit den Gastgebern Sportfreunde.