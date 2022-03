Kreispokal: Wer kommt unter die letzten Vier?

Am Wochenende stehen im Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel die Viertelfinalpaarungen an. Acht Spiele sollten es sein, die Partie zwischen der SG Hunsrückhöhe und der SG Liebshausen II (beide Kreisliga B Süd) wurde verlegt , ein neuer Termin steht noch nicht fest. Ob ansonsten alles über die Bühne geht, hängt sicherlich auch mit der Corona-Situation in den Vereinen zusammen. Das Halbfinale ist für den 4. Mai terminiert. Der Endspieltag findet am 4. Juni (Pfingstsamstag) in Mastershausen statt.