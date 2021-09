Kreispokal: Strimmig begrüßt Gonzerath, Zell kampflos weiter

Plus

A-Klasse-Schlusslicht SG Zell/ Bullay/Alf steht kampflos im Achtelfinale des Kreispokals Mosel: Das für Dienstag angesetzte Spiel bei C-Klässler FC Kinderbeuern wurde vom Gastgeber wegen Spielermangels abgesagt. Zell folgt damit der C-Klasse-Reserve des SV Blankenrath II (4:0-Sieger vor zwei Wochen gegen B-Ligist Mont Royal Kröv/Reil II) in die Runde der letzten 16. Den Sprung dorthin können aus dem COC-Gebiet noch zwei weitere Mannschaften am Mittwoch packen: B-Mosel-1-Tabellenführer SV Strimmig weicht mangels Flutlicht in Mittelstrimmig für seine Pokalpartie nach Blankenrath aus und trifft dort auf den A-Klässler SV Gonzerath, der am Sonntag in der Liga gegen Blankenrath daheim mit 0:2 den Kürzeren zog.