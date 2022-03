Kreispokal: SG Miehlen/Nastätten im Schongang eine Runde weiter

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde die SG Miehlen/Nastätten (rechts Michael Krug) im Kreispokalspiel bei der zweiten Welle des VfL Altendiez. Letztlich setzte sich der Favorit vom Blauen Ländchen beim akut abstiegsgefährdeten B-Ligisten mit 11:0 (5:0) durch. Die Elf von Trainer Rüdiger Graden ließ am Lahnblick geschickt Ball und Gegner laufen. So war bereits nach einer knappen halben Stunde geklärt, welche Mannschaft in die 2. Runde einzieht. Das Foto zeigt den Altendiezer Aleksandar Markovic, der hier den Ball aus der Gefahrenzone schlägt. Die Einheimischen können sich nun mit voller Kraft auf den Kampf um den Klassenverbleib konzentrieren. Die wichtigsten Fakten der Paarungen der 1. Runde des Bitburger Kreispokals im Steniogramm: