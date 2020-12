Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 16:10 Uhr

Simmern Kreispokal: SC Weiler will ins Achtelfinale Noch zwei Partien in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel stehen aus: Erst am 12. Dezember kommt es zum B-Nord-Duell zwischen dem SV Binningen und der SG Bruttig-Fankel/Ernst.

Bereits am Mittwoch (20 Uhr) wird der 15. von 16 Achtelfinalisten gefunden: In Weiler trifft der B-Süd-Klub SC Weiler auf den A-Klasse-Aufsteiger Spvgg Cochem II. Weiler ist zwar Tabellenletzter in der B Süd, hat aber am Sonntag gegen die Spitzenmannschaft Werlau/Urbar beim 2:2 den ersten Punkt geholt und will nun im Pokal den A-Klasse-Drittletzten Cochem II (am Sonntag 0:4-Verlierer in der Liga gegen den TuS Kirchberg II) eliminieren.