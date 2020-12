Rhein-Lahn

Das Ziel sind die Taunushöhen, der kreisweit für seinen außerordentlich guten Zustand gelobte Rasenplatz in Gutenacker, auf dem am 22. und 23. August die Finalspiele des Fußball-Kreispokals ausgetragen werden. Am anstehenden Sonntag gilt es jeweils ab 14.30 Uhr in der Vorschlussrunde für vier acht Teams, das begehrte Ticket zu lösen.