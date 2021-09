Zwischenrunde und zweite Runde im Fußball-Kreispokal Mosel am Mittwoch – und das mit drei COC-Klubs: Um sich für die zweite Runde und damit für ein Heimspiel gegen den B-Mosel-2-Klub SV Wittlich am 22. September zu qualifizieren, muss die SG Zell/Bullay/Alf II am Abend (19.30 Uhr) in Zell den C-Mosel-1-Rivalen FC Bausendorf schlagen. Um einen Platz im Achtelfinale kämpft dagegen zeitgleich bereits der SV Blankenrath II (C Mosel 2) im Duell mit der SG Mont Royal Kröv/Reil II (B Mosel 1).